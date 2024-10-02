شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يكشف لبرنامج "استجواب" أهم الملفات على طاولة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "استجواب" الذي يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل عبر تليفزيون الخليج 365، النائب حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد.

وتحدث النائب حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة عن أهم الملفات على أولويات مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس، الذي انطلق اليوم الأربعاء ، مؤكدا ان دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول الذي بدأ اليوم لديه تطلعات كبيرة لخدمة الشعب المصري والدولة المصرية، مؤكداً أن المجلس يبذل كل الجهد لرفع الحالة الاجتماعية للمواطن والعمل على التوعية بدور المواطن المصري في تنمية الدولة.

ووجه النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره عدة قرارات تهدف لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري وتحديداً المبادرة الرئاسية “إعادة بناء الإنسان المصرى وتثقيفه"، ويأتي ذلك خلال بث مباشر بثه موقع “الخليج 365”.

اختصاصات مجلس الشيوخ

وأشار "الجندي" إلى اختصاصات مجلس الشيوخ قائلاً إن: اختصاصات مجلس الشيوخ هي مراجعة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب لاختيار الصالح للمواطن ولنا دور استشاري ونقدم دراسات للحكومة عن مواضيع لمناقشها وعرضها على الحكومة لتفيد الدولة والمواطن".

الملف الاقتصادي المصري

وأكد النائب حازم الجندي على أهمية الملف الاقتصادي لما له من أولوية بسبب التحديات المحيطة بنا،قائلاً إن: " القيادة المصرية لا تألو جهداً في تحسين الوضع الاقتصادي ولكننا نمر بظروف صعبة حوالينا وبنخوض حرب غير معلنة لتطوير اقتصادنا وأمننا القومي بطريقة تليق بسُمعة مصر".

كما توجه بالشكر لوزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، لشجاعته وقت توليه منصب وزارة النقل وحاليا وزارة الصناعة، مشيراً إلى ترقبه من الوزير شجاعة مماثلة لشجاعته السابقة لتحدي مشاكل الصناعة؛ لأن الصناعة ستكون قاطرة التنمية في مصر وستحقق للدولة فرص عمل وتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار كصادرات مصرية، كما أشار لانتظاره أيضاً فتح ملف الصناعة والانتهاء منه وتسهيل الصعاب للتسهيل على المستثمر الأجنبي والمستثمر المصري لتحقيق فرص عمل داخل الدولة المصرية.

أما عن التصنيع الزراعي فقال إن: " توجد عدة اقتراحات وسيتم إنجازها قريباً لأننا كبلد زراعي يجب أن نستغل ذلك وبدلاً من أن نصدر منتجنا خام يمكن تصنيعه وتصديره مع وجود القيمة المضافة".

العودة لقانون البناء القديم

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرجوع لقانون البناء القديم ،2008 من أفضل القرارات التي أقرتها الحكومة في الفترة الحالية؛ لأن مهنة البناء أو الإعمار تقوم عليها أكثر من 150 مهنة، وبالتالي فهي تحرك السوق والعمالة.

وأوضح النائب حازم الجندي مفهوم تصدير العقار قائلاً: " تصدير العقار يعني أن القادم من خارج مصر يشتري عقار بالدولة وبالتالي هيدخل للبلد عملة صعبة ويوفر فرص عمل وبالتالي نجد حراك في السوق".

الأزمة الدولارية في الدولة المصرية

وأضاف أن الازمة الدولارية التي تمر بها الدولة هي أزمة وقتية نتيجة الظروف المحيطة بنا في المنطقة، ونتيجة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مشيراً إلى انه بفضل الرئيس السيسي نحاول التغلب على هذه التحديات بعدة مشاريع استراتيجية تحدد فائض دولاري.

وأكد النائب حازم الجندي أن مجلس الشيوخ لا يالوا جهداً لتوفير حياة كريمة للمواطن وتحسين حالته ورفع أسم الدولة المصرية.