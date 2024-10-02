"حزب الله": فجرنا عبوة بقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، وبعد رصد ومراقبة لقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح".

كذلك أعلن الحزب أنه "استهدف تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

كذلك أعلن أنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:40) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح".