ميقاتي في مؤتمر مشترك مع بري وجنبلاط: ندعو لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وارسال الجيش للجنوب

اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في تصريح له من عين التينة، الى اننا عقدنا لقاء مشتركاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وتباحثنا في الأوضاع المصيرية التي يمر بها لبنان. واكد باننا اتفقنا على إدانة العدوان الإسرائيلي الذي يطال لبنان وأدى إلى استشهاد الكثير من اللبنانيين.

واكد ميقاتي أهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة هذا العدوان وتضامنهم الوطني لا سيما في القيام بواجب احتضان العائلات النازحة من ابناء الجنوب والضاحية والبقاع والتنويه بجهود الحكومة في هذا المجال. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والاستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحت من قبل لجنة الطوارىء الحكومية في اسرع وقت ممكن، خاصة امام اصرار العدو الاسرائيلي على اطالة امد العدوان.

وشدد رئيس الحكومة على التزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت ابان انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر والمانيا واستراليا وكندا وايطاليا. ودعا إلى وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وارسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب.

ودعا ميقاتي المجتمع الدولي الى التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه، كما دعا الشركاء في الوطن الى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة والاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم المختلفة.

وأمل أن يشكل لقاؤنا هذا خطوة اولى للقاء والتقاء جميع القوى والشخصيات المكونة لنسيجنا الوطني للانطلاق في هذه المهمة وندعو الى البناء على الدينامية الايجابية التي اطلقتها الاتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس نبيه بري مع مختلف الكتل النيابية لاجل انجاز هذا الاستحقاق.