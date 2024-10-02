ضاهر: بري اكد ضرورة تخطّي الشروط المسبقة كالدعوة للحوار لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة فور وقف اطلاق النار

أكّد النائب ميشال ضاهر بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع عددٍ من النوّاب المستقلّين، أنّه سمع من رئيس المجلس كلاماً إيجابيّاً جدّاً عن ضرورة تخطّي الشروط المسبقة كالدعوة للحوار لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة فور وقف اطلاق النار.

وأشار ضاهر في بيان، الى أنّ بري شدّد على انتخاب رئيس بأكثريّة تفوق الـ 86 صوتاً، وحينها لا حاجة لتعديلٍ دستوريّ لانتخاب رئيساً للجمهوريّة، بناءً على دراسة دستوريّة أعدّها الوزير الراحل بهيج طبارة.

واردف ضاهر "بري أكّد أيضاً وجوب عدم اتّهام الجيش بالتقصير في أداء مهامه في المناطق المستهدفة في الجنوب، وهو كان أبلغ قائده قبل أيّام ضرورة عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع العدوّ الإسرائيلي لأنّه ليس مسلّحاً بما يكفي ولا يجوز تعريض 4500 عسكري في الجنوب للاستشهاد، ولكنّ رئيس المجلس شدّد أيضاً على أن يدافع الجيش عن ثكناته في حال تعرّضت للهجوم".

وختم ضاهر الذي زار قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد زيارته عين التينة، "تستوجب منّا هذه المرحلة العودة الى المؤسّسات الدستوريّة وتخطّي الخلافات والاختلافات، والاستعداد للمرحلة المقبلة، وتحديداً لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة يقود عمليّة البناء والإصلاح فور التوصّل الى اتفاق على وقف إطلاق النار".