كنعان: ما نطمح اليه هو وقف اطلاق النار وهذا ما يجب علينا جميعنا ان نعمل عليه

اعتبر النائب ابراهيم كنعان خلال وصوله الى عين التينة حيث عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتكتل النيابي التشاوري المستقل، بان "ما نطمح اليه هو وقف اطلاق النار وهذا ما يجب علينا جميعنا ان نعمل عليه وهو الأساس".
وكان بري التقى لحوالى الساعة التكتل الذي يضم النواب الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، الان عون، سيمون أبي رميا، ميشال ضاهر ونعمة افرام.
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