بو حبيب من واشنطن: نحذر من خطورة إمتداد الصراع الى حرب إقليمية تهدد كل دول المنطقة

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في كلمة من مركز ويلسون للابحاث في واشنطن، الى أن "الاحتلال هو سبب المقاومة، وإسرائيل هي التي تصعد بوتيرة مستمرة وتستهدف المدنيين على نطاق واسع، لا سيما بعد حادثة مجدل الشمس وصولا الى التصعيد الخطير الذي نشهده اليوم".

ورأى بو حبيب، أن "التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١ مهم لإعادة الاستقرار وضرورة الالتزام به كاملا من كلا الطرفين"، لافتاً الى أن "لبنان وافق على المبادرة الاميركية - الفرنسية ولا زال لبنان يتمسك بها بالرغم من تنصل اسرائيل منها، بعد ان تبلغ لبنان موافقة اسرائيل عليها من الجانب الاميركي في وقت سابق".

وحذر من "خطورة إمتداد الصراع الى حرب إقليمية تهدد كل دول المنطقة"، مضيفاً "نحث على العمل مع لبنان لوقف الحرب، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من مليون نازح لبناني يعانون ظروفا إنسانية صعبة ومعقدة للغاية".