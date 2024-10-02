جيش الاحتلال: مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان.
وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من الأراضى اللبنانية، وتستهدف بشكل مباشر الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
الشارقة - اميمة ياسر - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 7 ضباط وجنود فى معارك جنوبى لبنان.
وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من الأراضى اللبنانية، وتستهدف بشكل مباشر الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.