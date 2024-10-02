شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يعلن خسائر هجومه البري على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

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عمليات قتال متلاحم

معارك جنوب لبنان

الدمام - شريف احمد - للمرة الأولى منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان، اندلعت معارك برية وأسفرت عن خسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية.وأعلن جيش الاحتلال أن ضابطا برتبة كابتن يبلغ من العمر 22 عاما قتل في جنوبي لبنان، ولم يذكر في البداية أي معلومات عن إصابات محتملة.وفي وقت سابق، أفاد حزب الله اللبناني بوقوع اشتباكات مباشرة مع قوات برية إسرائيلية بالقرب من بلدة العديسة اللبنانية.وقال الحزب إن القوات الإسرائيلية حاولت التوغل داخل البلدة الواقعة مباشرة على الحدود مع دول الاحتلال الإسرائيلي، لكن "عناصر من حزب الله قاتلوا قوات المشاة الإسرائيلية خلال الفجر وأجبروها على التراجع".في هذا الصدد، أشار بيان جيش الاحتلال إلى وقوع عمليات قتال متلاحم، لأول مرة، إضافة إلى عمليات قصف بذخائر دقيقة.وذكرت تقارير أن غارات جوية دمرت 150 هدفا لحزب الله، منها مراكز قيادة ومستودعات أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ.ومع تصاعد وتيرة القتال، أعلن حزب الله اليوم إيقاع جميع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد تفجير عبوة خاصة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل ضابط وجندي إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.ووفقًا لموقع 0404 الإسرائيلي، فقد قُتل ناظر إيتكين، وهو جندي في وحدة "أغوز"، وكذلك النقيب إيتان أوستر من وحدة تابعة لتشكيل الكوماندوز، خلال المعارك.