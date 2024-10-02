شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعصار "هيلين".. انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

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كارولينا الجنوبية والشمالية

الدمام - شريف احمد - مازال أكثر من مليون شخص بدون كهرباء في جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلف الإعصار هيلين دمارا عبر 6 ولايات الأسبوع الماضي.وأظهرت البيانات المنشورة على موقع "باور أوتدج" الإلكتروني، أن نحو 1.3 مليون شخص مازالوا بدون كهرباء في المنطقة، من بينهم نحو 500 ألف شخص في ساوث كارولينا وحدها.وتشير أحدث التقارير الصادرة عن المنافذ الإعلامية الأمريكية إلى أن 162 شخصا لقوا حتفهم منذ وصلت العاصفة لليابسة في شمال غربى فلوريدا يوم الخميس.وتتصدى السلطات للأضرار الكارثية، فيما أوقف حاكم جورجيا بريان كيمب أمس الثلاثاء، بشكل مؤقت، تحصيل ضريبة البنزين في الولاية بأمر تنفيذي لإغاثة المجتمعات التي أصبحت معتمدة على الوقود لتزويد منازلها بالطاقة.ويتفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المناطق المتضررة في كل من كارولينا الجنوبية والشمالية، اليوم الأربعاء، بينما تزور نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، ولاية جورجيا الحاسمة.وزار الخصم الجمهوري لهاريس، دونالد ترامب، أجزاء من جورجيا أمس الثلاثاء.