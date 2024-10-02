إعصار كراثون يجلي الآلاف في تايوان

أدى إعصار يقترب مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة إلى تايوان إلى مقتل شخص وإصابة العشرات خلال الأيام القليلة الماضية، كما أدى إلى إجلاء الآلاف من المناطق المنخفضة أو الجبلية.

وقالت إدارة الإطفاء في تايوان ي إن ما لا يقل عن 70 شخصًا أصيبوا وتوفي شخص واحد بسبب الظروف الجوية المنسوبة إلى إعصار كراثون.

تعطيل مظاهر الحياة

ووفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية، نادرًا ما تضرب الأعاصير الساحل الغربي لتايوان، بل تؤثر بدلًا من ذلك على الجانب الشرقي الجبلي من الجزيرة.

وسقط ما لا يقل عن 128 سنتيمترا (4.2 قدم) من الأمطار في مقاطعة تايتونج الساحلية في الأيام الأربعة الماضية و43 سنتيمترا (17 بوصة) في مدينة كاوهسيونج الساحلية الرئيسية قبل الإعصار.

وأغلقت السلطات المدارس والمكاتب الحكومية في جميع أنحاء الجزيرة، كما ألغت جميع الرحلات الجوية الداخلية.

وفي مقاطعة هوالين، تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من البلدات المعرضة للانهيارات الأرضية. كما تم إجلاء ما يقرب من 200 شخص في مدينة تاينان بجنوب غرب البلاد وأكثر من 800 من سكان مقاطعة بينجتونج الجنوبية.

وكاوهسيونج، المدينة التي يسكنها 2.7 مليون نسمة والتي من المتوقع أن تتأثر بشكل مباشر بالإعصار، قامت بإجلاء أكثر من 2500 من سكانها من المناطق المعرضة للانهيارات الطينية والانهيارات الأرضية.

ملاجئ مؤقتة

وساعد أفراد الجيش الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ركوب الشاحنات التي نقلتهم إلى ملاجئ مؤقتة.

وظلت أغلب المتاجر والمطاعم في المدينة مغلقة لليوم الثاني على التوالي. وأفرغ المتسوقون أرفف المتاجر من المواد الأساسية.

وبدا مطار كاوهسيونج الدولي مهجورًا، حيث تم إلغاء جميع الرحلات الجوية.

تحذير سابق

وكان عمدة كاوهسيونج تشين تشي ماي قد حذر السكان في وقت سابق من الاقتراب من المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية بالقرب من الأنهار والبحر والجبال.

وشبه شدة إعصار كراثون بقوة إعصار ثيلما الذي ألحق أضرارًا بالغة بكاوهسيونج في عام 1977 وأسفر عن مقتل 37 شخصًا.

وكان هناك ما يقرب من 40 ألف جندي على أهبة الاستعداد للمساعدة في جهود الإنقاذ.