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حزب الله يتبنى 27 عملية جهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - تبنت المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان 27 عملية جهادية، منذ صباح اليوم حتى الآن، و ذلك لأول مره منذ بدء العدوان الصهيوني لجيش الاحتلال على غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

 

و في السطور التالية أبرز عمليات حزب الله في لبنان حتى مساء اليوم الأربعاء:

 

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية و أصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

 

- بعد رصد ومراقبة لقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح. ‏

 

- استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

 

- لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:40) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح. 

 

- استهدف مجاهدو حزب الله عند الساعة 5:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024، تحشّدا لقوات العدو في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.‏

 

- لدى تحرّك قوة إسرائيلية معادية شرق بلدة مارون الراس عند الساعة 6:20 من مساء يوم ‏الأربعاء 2-10-2024، أمطرها مجاهدو حزب الله  بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية وما زالت الاشتباكات مستمرة.‏

 

استهدف حزب الله عند الساعة 6:50 من مساء يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 قوات العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ‏إصابة مباشرة.‏

 

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية حزب الله، عند الساعة (19:30) من مساء يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة عفدون شرق نهاريا بِصلية صاروخية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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