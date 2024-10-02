بـ "نيكل خام وماء نار".. شاب يحاول التخلص من حياته مرتين بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بحروق خطيرة بعد أن أقدم على حرق نفسه بمادة كيميائية داخل ورشة أسفل منزله في منطقة الأميرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأميرية بلاغًا من مستشفى حروق أهل مصر بوصول الشاب وهو عاطل عن العمل، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة وإصابة في قرنية العين اليمنى، نتيجة تعرضه لمادة النيكل الخام أثناء وجوده في إحدى ورش النحاس بالطابق الأرضي من العقار الذي يسكنه.

أوضحت شقيقة المصاب في التحقيقات أن شقيقها، الذي يعاني من اضطرابات نفسية منذ 3 سنوات وكان قد نُقل سابقًا إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وتوجه صباح اليوم إلى الورشة وطلب من العامل إحضار شاي. وعند مغادرة العامل، دخل المصاب إلى الورشة وسكب مادة "ماء النار" على وجهه، مما أسفر عن إصاباته الخطيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت التحقيقات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.