بعد انفجارات قرب السفارة الإسرائيلية.. الشرطة الدنماركية تحتجز 3 شبان سويديين

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ)

ألقت الشرطة الدنماركية القبض على ثلاثة شبان سويديين في أعقاب انفجارين وقعا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كان الانفجاران، اللذان يعتقد أنهما ناجمان عن قنابل يدوية، مرتبطين بهجوم إيران على إسرائيل.

وقالت السفارة الإسرائيلية، في منشور على صفحتها على فيسبوك اليوم الأربعاء: "نشعر بالصدمة إزاء الانفجارين اللذين وقعا بالقرب من السفارة في وقت سابق اليوم".

وأضافت السفارة أن لديها ثقة كاملة في الشرطة الدنماركية.

ولم يصب أحد بأذى في الانفجارين، وتقع السفارة في ضاحية هيليروب شمال العاصمة الدنماركية، التي تضم أيضا العديد من السفارات الأخرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة ينس جيسبرسن إنه جرى القبض على ثلاثة سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، اثنان منهم في محطة كوبنهاجن المركزية على متن قطار متجه إلى بادبورج على الحدود الدنماركية الألمانية.

وقال جيسبرسن إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السفارة هي الهدف الفعلي للهجوم، وأضاف أن مبنى يقع على بعد نحو مئة متر من السفارة تعرض لأضرار.

وأكدت الشرطة في العاصمة السويدية لوكالة الأنباء "تي تي" إطلاق أعيرة نارية أيضا على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وقالت الشرطة إن الأدلة تشير إلى أن السفارة تعرضت لإطلاق أعيرة نارية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

في الوقت ذاته تقريبا الذي تم فيه تلقي مكالمات الطوارئ بخصوص إطلاق النار، أُصبح معلوما أن إيران شنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل.

وقالت الشرطة السويدية إنها عززت إجراءات الأمن حول المواقع اليهودية والإسرائيلية في البلاد في أعقاب حوادث سابقة وقعت في محيط السفارة الإسرائيلية.