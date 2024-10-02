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أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد غدا الخميس 3 أكتوبر 2024 .

وقالت الهيئة في بيانها إنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الخميس :

-انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء

-طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء

-تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد نهار مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا.

-شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها

-نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وخلال فترات متقطعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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