اشارت شبكة "سي إن إن" الاميركية عن مسؤول أميركي، الى ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تقدر أن إسرائيل من غير المرجح أن تهاجم المواقع النووية الإيرانية. واوضح بانه "لا نحاول إقناع إسرائيل بالتراجع عن الرد على ايران".
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، ان حزب الله لا يزال يحتفظ بمخزون مخفي من ترسانته ولم يتضح ما هي الصواريخ التي تم تدميرها. ولفت الى انه من الممكن أن حزب الله لا يزال يحتفظ بالصواريخ بعيدة المدى الأكثر تطورا.
واشارت "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، الى ان حزب الله لم يستخدم صواريخه المتطورة وبعيدة المدى حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن" عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن تقدر أن إسرائيل من غير المرجح أن تهاجم المواقع النووية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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