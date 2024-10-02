"سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين: حزب الله لم يستخدم صواريخه المتطورة وبعيدة المدى حتى الآن

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن "حزب الله لم يستخدم صواريخه المتطورة وبعيدة المدى حتى الآن".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.