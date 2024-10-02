إبراهيم الموسوي: المقاومة مستعدة للذهاب لأبعد المستويات وأعدت نفسها لذلك

أشار النائب إبراهيم الموسوي، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أننا "سنقوم بواجبنا وكل ما يمكن إن اعتدت إسرائيل على كل لبنان، والمقاومة مستعدة للذهاب لأبعد المستويات وأعدت نفسها لذلك".

وفي السياق نفسه، لفت الموسوي، الى أننا "نحن متمسكين بمواقفنا ومقاومتنا وإسرائيل خرقت القانون الدولي"، مؤكداً أن "الإنجازات العسكرية اليوم سيكون منها الكثير، وهناك واقع يراد فرضه على هذه المنطقة"، مضيفاً "إسرائيل لا تمثل نفسها اليوم في ظل كل هذا الدعم الغربي، فنحن ندافع عن أرضنا وكلنا نعرف ما هي أهداف نتانياهو".