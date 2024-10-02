أشار النائب إبراهيم الموسوي، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أننا "سنقوم بواجبنا وكل ما يمكن إن اعتدت إسرائيل على كل لبنان، والمقاومة مستعدة للذهاب لأبعد المستويات وأعدت نفسها لذلك".
وفي السياق نفسه، لفت الموسوي، الى أننا "نحن متمسكين بمواقفنا ومقاومتنا وإسرائيل خرقت القانون الدولي"، مؤكداً أن "الإنجازات العسكرية اليوم سيكون منها الكثير، وهناك واقع يراد فرضه على هذه المنطقة"، مضيفاً "إسرائيل لا تمثل نفسها اليوم في ظل كل هذا الدعم الغربي، فنحن ندافع عن أرضنا وكلنا نعرف ما هي أهداف نتانياهو".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم الموسوي: المقاومة مستعدة للذهاب لأبعد المستويات وأعدت نفسها لذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.