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عاجل .. اغتيال صهر حسن نصر الله في دمشق

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل سورية، اغتيال حسن جعفر قصير صهر نصر الله زوج زينب نصرالله، في الغارة الإسرائيلية على المزة بدمشق.

وحسن جعفر قصير صهر نصرالله هو أخ محمد جعفر قصير الذي أغتيل أمس .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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