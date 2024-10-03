إسرائيل تقرر الرد على الهجوم الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الصهيوني، بأن مجلس الوزراء الأمني قرر تنفيذ رد قاس على الهجوم الإيراني .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

في وقت سابق، قالت القناة 13 العبرية، إن حزب الله يخطط لخطف جنود، والكمين الذين تعرضت له وحدة ايجوز كاد ينتهي بذلك، مشيرة إلى أن إنقاذ القوة احتاج وقتا طويلا بعد التدخل الجوي والبري من قوات أخرى وقد شارك في الهجوم ٣٠ من مقاتلي حزب الله.

وأضافت القناة 13 العبرية: أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي، توجيهات لقواته العاملة في جنوب لبنان لتجنب الخطف من قبل قوات الرضوان التابعة لحزب الله.

وأشارت إلى أن الجزء العسكري الدفاعي من حزب الله يعمل ويقاتل كجيش ويشكل تحدياً مهماً للقوات الإسرائيلية.

ولفتت القناة كان العبرية، إلى أن عشرات آلاف الإسرائيليين لا يزالون عالقين هذا المساء في الخارج بعد أن ألغت كل شركات الطيران تقريباً رحلاتها إلى "إسرائيل" .