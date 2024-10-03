الخارجية السودانية: وفد من مجلس الأمن والسلم الافريقي يزور البلاد غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، أن وفدًا من مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي يزور بورتسودان غدًا الخميس.

وقال وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين الفاضل، في تصريح صحفي، إن “وفد بعثة مجلس السلم والأمن الأفريقي يصل بورتسودان غدًا”.

وأشار إلى أن زيارة الخليج 365 تكتسب أهمية خاصة للتعريف بما يجري في السودان، باعتبار أن مجلس السلم والأمن أحد أهم أجهزة الاتحاد الأفريقي الذي لم تغيب البلاد عن أجندة اجتماعته.

وعقد مجلس السلم والأمن في 25 سبتمبر المنصرم، اجتماعًا على المستوى الوزاري بحث تطورات أوضاع السودان.

والثلاثاء، قال مجلس السلم والأمن إن وفدًا تقوده مصر سيزور بورتسودان في أكتوبر الجاري، بغرض التواصل مع أصحاب المصلحة على الأرض واستكشاف السبل للوصول إلى حل مستدام للصراع في السودان.

وأفاد بأن اللجنة الرئاسية الخاصة بإنهاء النزاع في السودان والتي يقودها رئيس أوغندا يوري موسيفيني، ستعقد اجتماعا في أكتوبر الجاري، داعيًا دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لدعم جهود اللجنة.