مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سنرد بشكل محسوب على إيران.. ولا نريد حربا شاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن إسرائيل سترد بشكل محسوب على إيران لأنها لا نريد حربا شاملة مع طهران بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه في حالة ارتكاب أصغر خطأ من قبل إسرائيل فإنها ستتلقى ردًا أكثر صرامة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قال بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، في أول زيارة خارجية له، إن بلاده سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد.

وأضاف الرئيس الإيراني: "طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات".

وأشار إلى أن: "إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة".