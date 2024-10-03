شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بقطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع شهيدان ومصابون، بحسب ما ذكرته الغد الإخبارية.

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت فجر اليوم الخميس، سقوط 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارة جوية استهدفت مدرسة "مسقط" التي تؤوي مواطنين نازحين في منطقة حي التفاح شرقي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة خلال بيان له: "طواقمنا تتوجه إلى استهداف لمدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في منطقة التفاح شرقي مدينة غزة".