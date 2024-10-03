وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، "نداءً إلى جميع سكان القرى اللّبنانيّة الّذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم"، قائلًا: "غارات الجيش مستمرّة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، لا تعودوا إلى المنازل حتّى إشعار آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي لسكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا إليها فغاراتنا مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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