أنصار الله تعلن استهداف هدفًا حيويًا في يافا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، أن "سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة نوع "يافا وفقًا لما أوردته وكالة سبوتنيك.



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية بأن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم الخميس.

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة. بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي ،أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى) وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات

وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.