الاحتلال يعتقل ستة شباب شرق رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي الوحشية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، فقد قامت قوات الاحتلال بارتكاب أبشع الجرائم مما أدى إلى سقوط الالاف من الضحايا والشهداء والمصابين والتي لازلت حتى اليوم.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ستة شباب بينهم شقيقان، خلال اقتحامها بلدة دير دبوان، شرق رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين زيد ومحمد نجاح الفار، والشاب محمود محمد عواودة، وجميل مجيد الفار، وعامر ثلجي فرحات، والشاب ثائر نصار، وهو من قرية تلفيت جنوب نابلس، وذلك خلال وجوده في مكان عمله بدير دبوان.

وبالامس، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية عانين غرب مدينة جنين.

وأفاد المواطن ياسر ياسين (61 عاما) لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزله، وأجبرته وعائلته المكونة من زوجته (56 عاما) ونجله (30 عاما) على اخلائه قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية، مشيرا إلى أنه اضطر للجوء لمنزل ابنته المتزوجة في القرية.

كما أفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال أخلت قسرا عائلتي المواطنين عبد السلام أحمد زيد وشقيقه محمد، من بناية مكونة من طابقين، في قرية نزلة الشيخ زيد جنوب غرب جنين، وحولتها إلى ثكنة عسكرية