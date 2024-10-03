في اليوم الـ363 من العدوان.. سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استُشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة درويش، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استُشهد مواطنان بينهما طفل وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في أرض أبو مهادي، ومنزلا لعائلة أبو خوصة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,689 مواطنا، وإصابة 96,625 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.