تراجع ببنكين.. سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم في 10 بنوك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي والإسكندرية في بداية التعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية تعاملات أمس فيما استقر في 8 بنوك دون تغيير، وفق أسعار سعر الصرف المنشورة على موقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.33 جنيه للشراء، و 48.43 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.2 جنيه للشراء، و 48.3 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.34 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و48.43 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.