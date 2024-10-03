النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور القاهرة والجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



شهدت معظم محاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة بالتزامن مع بداية اليوم الدراسي وتوجه الطلاب إلى المدارس والجامعات، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لضبط المخالفات وتسهيل الحركة.

ظهرت الكثافات المرورية على عدة محاور، أبرزها طريق صلاح سالم من مجرى العيون حتى القلعة، وشارع القصر العيني باتجاه ميدان التحرير، وطريق الأوتوستراد من حسن مأمون حتى مكرم عبيد، بالإضافة إلى الكورنيش من المعادي وصولًا إلى الدائري. كما تباطأت الحركة على طريق المحور من الدائري باتجاه ميدان لبنان وكوبري مايو باتجاه وسط البلد، ويُفضل استخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام في تلك المناطق الحيوية، مثل محور صلاح سالم باتجاه كوبري أكتوبر.

في مناطق الجيزة، شهد أعلى الطريق الدائري بالمريوطية كثافات مرورية للمتجهين من الصحراوي حتى الجيزة، وكذلك طريق الفيوم، ونزلة البحر الأعظم وصولًا إلى الدقي وميدان الجلاء. كما تأثرت حركة المرور على كوبري أكتوبر للقادمين من الجيزة باتجاه القاهرة نتيجة زيادة الأحمال.

كما ظهرت كثافات مرورية بمحور صفط اللبن للقادمين من الطريق الدائري باتجاه شارع السودان، وقبل منزل جامعة القاهرة، وشهدت كبارى الجامعة والجيزة المعدني تكدسات مشابهة، إضافة إلى منطقة ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات، ومحور عرابي للمتجه من الأقاليم إلى المهندسين.

في شرق القاهرة، تباطأت الحركة بمدينة نصر على طريق المنصة باتجاه عباس العقاد وامتدت حتى محور التجمع الخامس. كما ظهرت كثافات على كوبري الحدائق للقادمين من الزاوية باتجاه الفنجري، وأيضًا كوبري المطرية باتجاه التجنيد ومصر الجديدة.

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على المحاور الرئيسية، عبر الخدمات المرورية المنتشرة لرصد الكثافات، حيث

وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ازدحامات في شارع رمسيس ومنطقة العباسية وامتداد شارع الخليفة المأمون، وأيضًا على الطريق الدائري من الوراق حتى الطريق الزراعي، وكذلك للمتجهين من المنيب إلى طريق الأوتوستراد والقاهرة الجديدة.