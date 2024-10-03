وزير العدل يشهد توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار لصالح مشروع القناة للسكر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

شهد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر. تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب لشركة القناة للسكر.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة المصرية لدعم مناخ الاستثمار وحسم شكاوى المستثمرين بطرق ودية، إضافة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات لضمان بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على دعم المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.

كانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت من خلالها إلى تسوية متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتذلل أي عقبات تواجه المستثمر.

جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يُعد مشروعًا زراعيًا صناعيًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر من خلال زراعة البنجر وإنشاء مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.