شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول للفيلم الوثائقى الدرامى "ممر الألم" فى نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل العرض العام الأول للفيلم الوثائقى الدرامى "ممر الألم"، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب،الفيلم يستعرض أثر المعاناة والألم التى مر بها بعض الشباب حول رؤيتهم الوجودية الفلسفية فى الحياة، ويعقبه ندوة، من المتوقع أن يشارك فيها، الحبيب على الجفرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، والشيخ مصطفى ثابت رئيس تحرير الفيلم ومدير "مبادرة سؤال" وباحث بدار الإفتاء المصرية، وشيماء شرف الدين معد ومنتج الفيلم.