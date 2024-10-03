شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مصر تعيش لحظات فارقة تستوجب من الجميع التكاتف لمواجهة التحديات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فعاليات الحوار الوطنى خلال الفترة الحالية والقادمة يأتي نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.



وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية أهمية مناقشة الحوار الوطنى لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، خاصة مع التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.



وأضافت عضو مجلس النواب ان موقف الدولة المصرية ثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي والمصالح العليا الثابتة للدولة، وأشارت إلى أنه في ظل التطورات شديدة الخطورة التي يمر بها إقليمنا كله منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.



وقالت النائبة مايسة عطوة على تأكيد الرئيس مرارا وتكرارا على أنه لا مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها، مشددة على ضرورة وأهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، خاصة مع إتساع الصراع في المنطقة كلها.



وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر تعيش لحظات فارقة تستوجب من الجميع التكاتف والاتحاد لمواجهة التحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة وتلقى بظلالها على الأوضاع الأمنية فى المنطقة، حفاظا على الأمن القومى المصرى وحماية للأمن والاستقرار ودعمًا للجهود التنموية التى تعمل عليها القيادة السياسية والدولة المصرية.