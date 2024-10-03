شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نقاشية بحماة الوطن حول أولويات الأجندة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بمشاركة المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الخامس للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الخامس الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وتناولت الجلسة النقاشية أهمية إعادة النظر في عدد من التشريعات التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وتحتاج إلى التعديل، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، قانون الإيجار القديم، قانون الضمان الاجتماعى الموحد، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، قانون الإدارة المحلية، والقوانين المتعلقة بالانتخابات.

وتم التأكيد خلال الجلسة النقاشية على حرص حماة الوطن، في التنسيق مع الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة، لترتيب أولويات الأجندة التشريعية، في ضوء الاحتياجات العاجلة للشارع السياسي، والخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن، تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.



أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة نقاشية حول أولويات الأجندة التشريعية



جلسة نقاشية لحزب حماة الوطن