الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني في وزارة الداخلية والبلديات، أنّ "مهمّات عناصر المديريّة المنفَّذة منذ السّاعة 8:00 من مساء أمس الأربعاء بتاريخ 2024-10-2، ولغاية السّاعة من صباح اليوم الخميس الواقع في 2024-10-3، هي:

بيروت:

- على اثر غارة إسرائيليّة استهدفت قرابة منتصف اللّيل مركز الهيئة الصّحيّة الإسلاميّة ضمن مبنى سكني في الباشورة، عمل عناصر الدّفاع المدني على إخماد النّيران داخل المركز، وانتشال جثمانَي شهيدَين وإنقاذ جريحين، وإخلاء المواطنين القاطنين في المبنى المستهدف.

ضاحية بيروت الجنوبيّة:

- العمل على إخماد النّيران الّتي اندلعت جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت حي معوّض فجرًا.

- العمل على إخماد النّيران قرب مجمع المجتبى، جرّاء الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت أحد الأبنية.

- العمل على إخماد حرائق متاجر في شارع كركي بحارة حريك، جرّاء الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت المنطقة فجرًا.

محافظة النبطية:

-إطفاء:

- منازل (عدد 1)

- سيارات (عدد 1)

-إغاثة وإنقاذ:

- انتشال جثمانَي شهيدَين جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة أرنون.

خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق اللّبنانيّة".