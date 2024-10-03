الرئيس الإيراني: إذا لم نتحد أمام هذا العدوان في غزة ولبنان اليوم فسيأتي دور بقية الدول الإسلامية غدا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه "إذا لم نتحد أمام هذا العدوان في غزة ولبنان اليوم فسيأتي دور بقية الدول الإسلامية غدا".

وفي وقت سابق، لفت بزشكيان بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في اول زيارة خارجية له، الى اننا سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا.

واردف الرئيس الايراني "طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات. ولفت الى ان إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة.