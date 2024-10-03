الدفاع الروسية: تدمير 113 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ما يصل إلى 113 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة ليلًا.

وكشفت في بيان ان "الدفاعات الجوية الروسية اسقطت ليلًا محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

أضافت :" لقد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 113 مسيّرة، منها 73 من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و25 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك" .