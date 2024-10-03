شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

توجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الحزب في بيان له:" 6 أكتوبر 1973 ملحمة سطر فيها أبطال مصر من القوات المسلحة، بأحرف من نور في التاريخ الحديث، معنى التضحية والفداء، وتقديم كل غال ونفيس للدفاع عن الوطن وحفظ مقدراته."

وأضاف البيان:" ما قدمه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر سيظل خالدا في أذهان كل مصري مخلص ومحب لتراب مصر، لتبدأ بعدها البلاد في مرحلة جديدة من التنمية والتطوير في أرض سيناء الغالية."

وأكد الحزب في بيانه، أنه في ظل التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، لا يزال أبطال القوات المسلحة، يضربون أروع المثل للحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز وكل شبر من أرض الوطن.

وجدد حزب حماة الوطن، التأكيد على تفويض ودعم القيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على البلاد ضد أي مخاطر داخلية أو خارجية.