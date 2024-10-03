الجيش الإسرائيلي: استهداف 200 هدف والقضاء على 60 عنصرًا من حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له ، اليوم الخميس، أنه استهدف حوالي 200 هدف تابع لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدًا مقتل 60 عنصرًا من الحزب خلال هذه العمليات.

وجاء في البيان أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات على مقر بلدية بنت جبيل، حيث كان يتواجد عدد من عناصر حزب الله، بالإضافة إلى تخزين كميات كبيرة من الأسلحة داخل المبنى. وأفادت القوات الإسرائيلية بأن هذه الضربة أسفرت عن مقتل نحو 15 عنصرًا من حزب الله داخل المبنى.

وأضاف البيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت العديد من الأهداف التابعة لحزب الله، من بينها مبانٍ عسكرية، مخازن أسلحة، مواقع مراقبة، وبنى عسكرية أخرى. كما أشارت القوات إلى مقتل عناصر من الحزب كانوا قد أطلقوا صواريخ باتجاه منطقة جبل راميم في اليوم السابق.

وأفاد الجيش أن قوات الفرقة 36 رصدت مجموعة من المسلحين أثناء استعدادهم لإطلاق صواريخ على القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، مما دفعها إلى استدعاء طائرات سلاح الجو التي استهدفت المسلحين بسرعة وفعالية. كما تم القضاء على عناصر أخرى من حزب الله صباح اليوم أثناء محاولتهم إطلاق النار على قوات لواء جولاني.

الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرتين ورصد 25 قذيفة صاروخية على الجليل الأعلى

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض مسيّرتين عبرتا الحدود اللبنانية باتجاه شواطئ نهاريا، وتم تحطيمهما في منطقة مفتوحة دون وقوع أضرار أو إصابات ، وذكر بيان الجيش أن المسيّرتين كانتا في طريقهما لتنفيذ هجوم محتمل قبل أن يتم التعامل معهما من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

في سياق متصل، أفاد الجيش بأنه تم رصد إطلاق 25 قذيفة صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى خلال الساعة الأخيرة. وأضاف البيان أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، بينما اعترضت منظومة “القبة الحديدية” عدداً آخر منها.

هذه التطورات تأتي وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، في وقت تتزايد فيه المواجهات مع “حزب الله” المدعوم من إيران. وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن عدة عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الضربات الجوية والصاروخية المتبادلة بين الطرفين.

كما تأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد أوسع في المنطقة، حيث شهدت الأيام الماضية تصاعداً ملحوظاً في الهجمات الصاروخية من إيران و”حزب الله”، مستهدفة مواقع استراتيجية داخل إسرائيل. وقد سبق لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن أشارت إلى أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من العمليات العسكرية في الشمال، مما يزيد من المخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.