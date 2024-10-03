مايكروسوفت تطلق الصديق الرقمي بالذكاء الاصطناعي.. مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت "مايكروسوفت" أنها تعتزم تعزيز إتاحة استخدام الذكاء الاصطناعي لعامة الناس من خلال توفيرها أحدث نسخة من برنامجها "كوبايلوت" Copilot الذي بات قادرا على خوض محادثة وتفسير الصور، ويملك القدرة ليكون "صديقا رقميا".

وأوضحت أن برنامج روبوت الدردشة، سيتفاعل مع المستخدمين بنبرة دافئة وأسلوب مميز، فلن يقدم ليس فقط المعلومات بل أيضًا التشجيع، والنصائح بشأن تحديات الحياة اليومية.

ويسعى "كوبايلوت" إلى اللحاق بمنافسيه، فرغم أنه كان يُنظر إليه كقائد في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي بين الشركات التقنية الكبرى، لكن المنافسين تجاوزوه في الـ 18 شهرًا الأخير بميزات جديدة، مثل الروبوتات التي يمكنها إجراء محادثات صوتية.

ومن الانتقادات التي لاحقت "كوبايلوت" سابقا أنه يبدأ التفاعل بنبرة متعاطفة لكنه قد يتحول إلى نبرة جريئة أو غير مهذبة خلال المحادثات الطويلة.

ويقول مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، إن "الناس بحاجة إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة إنتاجية، بل يحتاجون إلى أن يكون نوعًا من الأصدقاء الرقميين"، واضاف لـ "سي إن إن" إن هذا البرنامج سيكون موجودا في كل الأجهزة، وسيبدأ حقا في العيش بجانب من يختارونه.

وكتب مصطفى سليمان في مدوّنة عن التحديث الجديد: "سيكون كوبايلوت موجودا لأجلكم، من جهتكم وإلى جانبكم، قريبا جدا من اهتماماتكم".

وأفادت "مايكروسوفت" أن وظائف "كوبايلوت" الصوتية تتيح للمستخدم تفاعلا أكثر طبيعيةً مع الذكاء الاصطناعي الذي سيوفّر 4 أصوات مختلفة. وسيتاح البرنامج بدايةً في البلدان الناطقة بالإنجليزية، ولا تزال وظيفة تفسير الصور في مرحلة الاختبار.

اقرأ أيضا:

بالذكاء الاصطناعي.. أول صور واقعية لنفرتيتي وكليوباترا وجوليت وتوت عنخ آمون



بينها الجيزة.. الذكاء الاصطناعي يرسم صورة محزنة لأكبر 20 مدينة في العالم بعد 70 سنة؟

الملك الوسيم.. الذكاء الاصطناعي يرسم صورة رمسيس الثاني في قمة مجده (صور)



الذكاء الاصطناعي يختار أكثر الشعوب جاذبية وجمالا.. ما هو ترتيب المصريين؟



بالصور: جريمة الذكاء الاصطناعي.. تشويه واحدة من أعظم لوحات التاريخ