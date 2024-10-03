شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منتصر رئيسا لدفاع الشيوخ.. وخالد فوزى "أمين السر" والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لدور الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، عن فوز النائب أسامة كامل منتصر محمد رئيساً، وكل من النائبين محمد جاد محمد جاد، و طارق فاروق محمد نصير علي منصبي وكاله اللجنة، والنائب خالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ عمل المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية لمشروعات القوانين والدراسات والقضايا الهامة، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتُجري الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها ( 14) لجنة برلمانية تضم : " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

وتقضي المادة (39) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.