شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى احتفالات نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

بعث عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار الشوربجي فى برقيته إلى أن هذا النصر الكبير والعبور العظيم رمزاً للفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني؛ بأياد أبطال أوفياء وجنود بواسل ، اعلوا قيم الفداء والتضحية حفاظاً على الأرض والعرض والشرف.

كما وجه الشوربجي التهنئة للفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل في ذكرى النصر العظيم، مؤكداً أن السادس من أكتوبر 1973 سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز الوطنى.