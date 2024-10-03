شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم، الخميس، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الموافقة على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم.

وجاء تشكيل اللجان كالاتى:

أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :

1) النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً

2) النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلاً

3) النائب / عصام هلال محمود محمد عفيفي وكيلاً

4) النائب / فرج فتحي فرج على أميناً للسر

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

1) النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيساً

2) النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلاً

3) النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلاً

4) النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر

ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية :

1) النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيساً

2) النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلاً

3) النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلاً

4) النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أميناً للسر

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي:

1) النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيساً

2) النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلاً

3) النائب / طارق فاروق محمود نصير وكيلاً

4) النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر

خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

1) النائب / محمد نبيل محمد السيد حلاوة رئيساً

2) النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلاً

3) النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلاً

4) النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أميناً للسر

سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

1) النائب / مجدى عبدالرحيم سليم رئيساً

2) النائب / عبدالمجيد عبدالعاطي عبدالمجيد الأشقر وكيلاً

3) النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلاً

4) النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أميناً للسر

سابعاً : لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

1) النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيساً

2) النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً

3) النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلاً

4) النائب / أحمد حسين فايق صبور أميناً للسر

ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1) النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً

2) النائب / أحمد على البدري على وكيلاً

3) النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلاً

4) النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أميناً للسر

تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة :

1) النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً

2) النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلاً

3) النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلاً

4) النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنياً للسر

عاشراً : لجنة الصحة والسكان:

1) النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير رئيساً

2) النائبة/ سلوى إبراهيم الحداد وكيلاً

3) النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلاً

4) النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أميناً للسر

حادي عشر: لجنة الزراعة والري

1) النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيساً

2) النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلاً

3) النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلاً

4) النائب / عمرو محمد نبيل عبدالظاهر أبو السعود أميناً للسر

ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:

1) النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً

2) النائب / أبو الفتوح محمد علي عبدالسميع وكيلاً

3) النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلاً

4) النائبة / رشا إسحق فهيم نصير أميناً للسر

ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

1) النائب / محمود محمد محمود مسلم رئيساً

2) النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلاً

3) النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلاً

4) النائب / محمود فيصل فايز السعيد القط أميناً للسر

رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1) النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيساً

2) النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلاً

3) النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلاً

4) النائبة / خضرة سالم عبدالحميد سالم أميناً للسر.