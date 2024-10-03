شكرا لقرائتكم خبر عن نواب التنسيقية يحصدون 8 مقاعد بهيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضائها بمجلس الشيوخ الذين فازوا في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، حيث فاز نواب التنسيقية بعدد 8 مقاعد ما بين 4 وكلاء لجان و4 أمناء سر.

وأسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز النائبة سها سعيد، بمنصب وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار، وفاز النائب محمود القط بمنصب أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار، وفاز النائب أكمل نجاتي، بمنصب أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

وفاز النائب محمد السباعي بمنصب وكيل لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، وفازت النائبة نهى زكي بمنصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

كما فاز النائب عمرو عزت، بمنصب وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وفاز النائب محمد فريد بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، وفاز النائب محمد عمارة بمنصب أمين سر لجنة الشباب والرياضة.



