نبيلة مكرم: أكثر من 36 مليون مستفيد من عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن هناك أكثر من 36 مليون مواطن استفادوا من عمل التحالف الذى يضم 100 ألف متطوع يعملون على سد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وذلك برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يستهدف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن خطة عمله، ويركز على تمكين المرأة اقتصاديا وتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى تطوير القرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.