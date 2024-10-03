اعلام ايراني: مقتل أحد مستشاري الحرس الثوري متأثراً بجروح أُصيب بها في هجوم إسرائيلي على دمشق قبل 3 أيام

اعلنت وسائل إعلام إيرانية "مقتل أحد مستشاري الحرس الثوري متأثراً بجروح أُصيب بها في هجوم إسرائيلي على دمشق قبل 3 أيام".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 2:50 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها".

وأعلن المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".