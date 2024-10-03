مسؤولون أميركيون: إسرائيل أخبرتنا أنها لا تشعر بالحاجة للرد على إيران بشكل فوري وواسع

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن "إسرائيل أخبرتنا أنها لا تشعر بالحاجة للرد على إيران بشكل فوري وواسع".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تخشيان أن تضرب إسرائيل أهدافا اقتصادية في إيران أو أن يؤدي رد إسرائيل إلى تصعيد خطير.

وفي حين لفتت إلى أن طهران تعد الهجمات على صناعة النفط والغاز الخاصة بها خطا أحمر، أوضحت أن حلفاء واشنطن الأوروبيون يشعرون بالقلق من أنها لا تمارس ضغطا كافيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأكدت "واشنطن بوست"، عن مسؤول أميركي، أن الإسرائيليين لم يبحثوا مع الأميركيين توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وشركاء آخرون وضعوا خطة دفاعية ضد هجمات محتملة لإيران.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أننا "نضغط على إسرائيل لاستيضاح غايتها الاستراتيجية من خوض حروب متعددة الجبهات".