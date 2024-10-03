الرئيس الفلسطيني: لا بد للمجتمع الدولي أن يتدخل فورا لوقف العدوان الهمجي على فلسطين ولبنان

أشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الى ان "منطقتنا تواجه مخاطر كبيرة بسبب استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في نهج العدوان والعنف"، لافتا الى ان "العدوان الإسرائيلي المتواصل دمر نحو 90% من مرافق قطاع غزة وبناه التحتية".

واعتبر عباس انه "لا بد للمجتمع الدولي أن يتدخل فورا لوقف العدوان الهمجي على فلسطين ولبنان"