حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرغلعادي برشقة من صواريخ فلق

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بصلية من صواريخ فلق".

كما أعلن الحزب في بيان اخر انه استهدف تحركًا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.