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الجزيرة: تفجير عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس

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افادت قناة "الجزيرة" عن "تفجير عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس جنوبي لبنان"، مؤكدة "تراجع مجموعة مشاة وآليات إسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق بعد تسللها باتجاه بلدة مارون الراس".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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