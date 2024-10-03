حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات العدو شرق مستعمرة سعسع وتجمعا في مستعمرة شوميرا بصاروخ فلق

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:45) من ظهر يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي غرب مستعمرة سعسع بصلية صاروخية".

وفي بيان اخر اعلن الحزب انه استهدف "تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصاروخ فلق".