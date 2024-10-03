محافظة القدس: 8 شهداء و36 مصابًا باعتداءات إسرائيلية و304 معتقلين خلال الربع الثالث من 2024

أعلنت محافظة القدس، في تقرير حوال انتهاكات القوّات الإسرائيليّة في المحافظة خلال الرّبع الثّالث من العام 2024، "سقوط 8 شهداء في محافظة القدس، فيما احتَجز الاحتلال خلال الفترة نفسها، جثمانَي شهيدَين، ليرتفع عدد جثامين الشّهداء المقدسيّين الّذين تحتجزهم سلطات الاحتلال إلى 43".

وأشارت إلى أنّ "خلال الرّبع الثّالث من 2024، رصدت محافظة القدس نحو 33 اعتداءً للمستعمرين في المحافظة، منها 7 اعتداءات بالإيذاء الجسدي. كما تمّ رصد نحو 36 إصابة نتيجة إطلاق الرّصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطّاط والضّرب المبرح، إضافةً إلى حالات الاختناق بالغاز السام".

ولفتت المحافظة إلى أنّ "في انتهاك واضح وصريح لقدسيّة المسجد الأقصى المبارك، تستمرّ اقتحامات المستعمرين خلال الفترة الزّمنيّة نفسها، إذ اقتحم 16,138 مستعمرًا، و10,741 تحت مسمّى "سياحة"، المسجد الأقصى المبارك، بمساندة قوّات الاحتلال. كما تمّ رصد نحو 304 حالات اعتقال في مناطق محافظة القدس كافّة، من بينها 20 طفلًا و16 امرأة".